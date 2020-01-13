Hopi, 8 milyon üyeye ulaştı

Alışveriş uygulaması Hopi, 2019 yılında 8 milyon üyeye ulaştı.

162 üye markadan oluşan dev koalisyonu ve 8 milyon üyesiyle müşteriyi anlamak ve büyük veriyi anlamlandırmakta her yıl daha önemli adımlar atan Hopi, her gün 40 farklı kaynaktan gelen 15 milyon veriyi işliyor.

Bu veriler göz önüne alınarak 2019 yılına ait alışveriş alışkanlıkları ortaya çıkarıldı.

Hopi ile 2019 yılında 30 milyon ürün satın alındı, 9.7 milyon kez alışveriş yapıldı.

2019’da 22.5 Milyon Hopili işlem yapıldı, 100 Milyon Paracık kazandırıldı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazırgiyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan kargoya kadar birçok sektörde yapılan alışverişlerde bugüne kadar satılan ürünler arasında en çok tekstil ürünü, gıda ve ayakkabı satın alırken, bunları restoran harcamaları takip etti.

Yılın en gözde ürünü "baba sneaker"ı diye adlandırılan spor ayakkabıları oldu, satışları yüzde 55 arttı.

2019'un en az tercih edilen ürünleri badminton topu, deniz botu, şömine aksesuarı ve webcam oldu.