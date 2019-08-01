Hükümet, 5.2 milyon memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak

Son dakika haberi! Üç milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.



Bakan Selçuk, açılış konuşmasında, sendika temsilcilerine hitaben "Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diyerek, "Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



Selçuk, "Toplu sözleşme görüşmeleri aktif ve dinamik bir süreç. Bu süreçte tüm tarafların konulara bütüncül bir bakış ve yaklaşımla yaklaşmalarını önemsiyoruz. Yasa gereği toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında sonuçlanmalı. Birazdan çalışma takvimi belirleyeceğiz. Talepler yarından itibaren başlayacak. İkinci masa toplantısına da müzakerelerle devam edeceğiz" diye konuştu.

"20 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR"

Ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın özetle şunları söyledi:



"Süreç boyunca masanın bütün öznelerinin sürecin uzlaşmayla sonuçlanması adına hareket edeceklerine inanıyorum. Toplu pazarlık masası kamu işveren açısından nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımını gidermenin aracı olarak görülmelidir. Bu görüşme ailelerle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Daha önceden 4 kez tekrarlandı. 4 sözleşme pratiğine sahibiz. Biz bu masada insana ve emeğe fiyat biçmeyeceğiz. Kamu görevlileri güvenceli çalışmak istiyorlar. Doğalgaz zammı ifade ettiğimiz bandı gösterdi. Bu kamu görevlilerine yansıyan bir zamdır. Masanın hakkını vermek siyasi iradenin en büyük başarısıdır.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ



Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.



Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.

TEKLİF 16 AĞUSTOSTA

Hükümet ve memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak. Bugünkü ilk toplantıda toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi planlandı.

Hükümetle Memur-Sen'in masadaki zam pazarlığı 22 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa 3 gün içinde hakem heyetine başvurulacak. Hakem heyeti de 5 gün içinde kararını açıklayacak.

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