İBB burs sonuçları 2022: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları, üniversite eğitimi gören ve eğitim hayatlarına destek sağlaması için burs başvurularında bulunan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci tarafından beklenen burs başvuru sonuçları için tarihler merak ediliyor.



Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?



İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.



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