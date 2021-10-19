İhracatçılar, teminatsız krediye ulaşabilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açıklamada, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, TİM ve Eximbank'ın Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda 14 Ekim'de 10 milyon lira sermaye ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurduğunu hatırlattı.



Salgın süreciyle beraber Türkiye'nin dünyada önemli bir tedarik üssü haline geldiğini vurgulayan Gülle, "Ülkemizin kapasite kullanım oranında önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de dünya tedarikini karşılamamız gerekiyor. Bu, ancak yeni yatırımlarla mümkün. Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak.

Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak, hedefimiz için önemli bir itici güç olacak" dedi.

Gülle, İhracatı Geliştirme AŞ'nin özellikle KOBİ seviyesindeki ihracatçıların finansman erişimindeki yaşadıkları güçlükleri gidermek için kurulduğunu belirterek, "İhracatçının iki temel sorunu vardı. Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat mektubu oluşturmak. İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM’in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek. TİM ve ihracatçı birliklerinin oluşturduğu bu yapı, hem üyelerimize finansman konusunda destek verecek hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.



Açıklamada yer alan bilgilere göre, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak.

Böylece ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış "İhracat Kredi Garanti Fonu", ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı verecek.