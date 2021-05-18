İlk çeyreğe ilişkin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın birinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise değişmedi.



Tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 14,8 olarak hesaplandı.



Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi arttı ve 27 milyon 725 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 43,8'e ulaştı.



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 1 puanlık artışla yüzde 50,3 oldu.



Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre, tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 27,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 22,1 olarak kaydedildi.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 43,3'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi arttı ve 27 milyon 391 bin kişiye yükseldi.



İş gücüne katılma oranı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişilik artışla 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.



Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 2 puan azalarak yüzde 28,1'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan gerileyerek yüzde 17,1 oldu.