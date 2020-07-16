IMF'den küresel ekonomi için 'ikinci dalga' uyarısı

IMF Başkanı Georgieva, ikinci bir Covid-19 dalgasının, hala ilk dalganın sarsıntısını yaşayan küresel ekonomide çok daha ağır bozulmalara neden olabileceği uyarısı yaptı.

DHA 16.07.2020 - 11:13 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 11:14

IMF'den küresel ekonomi için 'ikinci dalga' uyarısı

İlişkili Haberler

IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

IMF'den corona virüs sonrası mali reform çağrısı

IMF'den corona virüs sonrası mali reform çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu yapacakları sanal toplantı öncesi yayınladığı yazıda, "Tehlikeyi henüz atlatmış değiliz" dedi.

Georgieva yazısında, ikinci bir dalgada finans sektörünün belirgin zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve buna bağlı olarak da sektörde iş kayıpları, iflaslar ve yeniden yapılandırmalar yaşanacağı uyarısı yaptı.

Aynı zamanda, artan küresel borç düzeylerine de dikkat çeken Georgieva, buna karşın mevcut ekonomik belirsizlikler nedeniyle mali yardımların durdurulması için erken olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Üretim açıklarının belirgin düzeylerde olduğu ve enflasyonun hedeflerin altında olduğu durumlarda para politikasının uyumlu olmasının sürdürülmesi gerekir."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...