İMMİB, 5 ayda 31 milyar dolarlık ihracat yaptı

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, İMMİB bünyesindeki birliklerin mayıs ayı ihracatı 7 milyar dolara yaklaştı.

Geçen ay dış satımını yüzde 80 artıran kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,1 milyar dolar ile en çok ihracat yapan sektör oldu.

Kimyayı, ihracatı yüzde 114 artış gösteren çelik sektörü izledi. Türkiye, geçen ay dünyaya 1,7 milyar dolar değerinde çelik ihraç etti. Üçüncü sırada yer alan sektör, geçen yıla göre yüzde 65 artış gösteren ve mayıs ayında 1,1 milyar dolar ihracat yapan elektrik-elektronik oldu.

Demir ve demir dışı metaller 938 milyon dolar ihracatla yüzde 88, madencilik sektörü 548 milyon dolarla yüzde 101 ve mücevher sektörü 490 milyon dolar ihracatla yüzde 112 artış kaydetti.



İMMİB üyesi sektörler, Ocak-Mayıs 2021'de 31 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla oranla yüzde 35 ihracat artışı gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 9,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İhracatını yüzde 48 artıran çelik sektörü 7,1 milyar dolarla ikinci, yüzde 46 yükselten elektrik-elektronik sektörü 5,5 milyar dolarla üçüncü, yüzde 48 artışla 4,5 milyar dolara çıkaran demir ve demir dışı mamuller dördüncü, yüzde 51 artıran madencilik ürünleri 2,3 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.



ALMANYA, İKİ SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PAZARI



Yılın ilk 5 ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu.



Türk çeliğini en çok İsrail alırken, elektrik-elektronik ürünleri en çok İngiltere'ye satıldı. Madencilik sektöründe Çin, mücevher sektöründe de ABD en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer, mal ihracatının, ülkelerin dış ticaret dengesini korumasında, ülke içindeki ekonomik faaliyetlerinin canlanmasında, istihdam, üretim ve karlılığının artmasında stratejik önemi olduğunu vurguladı.



Pandemi süresinde ticaret şeklinin değiştiğini belirten Dinçer, tüm sektörlerin temassız ticaret ve dijital teknolojileri hızla ticari hayatına kattığını ve ihracat süreçlerine adapte ettiğini aktardı.



Tüm dünyada üretimin durmasına rağmen ulaşılan ihracat rakamlarının memnun edici olduğunu vurgulayan Dinçer, İMMİB bünyesindeki sektörlerin gelecek dönemde de küresel ligdeki iddiasını sürdüreceğine ve başarılı hamlelerine devam edeceğine inandığını kaydetti.



Katma değerli ürün üretimi ve ihracatı için inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının önemine işaret eden Dinçer, markalaşma ve tasarım çalışmalarının da pazar derinliğinin ve çeşitliliğinin arttırılmasında son derece önemli olduğunu belirtti. Dinçer, "İMMİB olarak Türkiye'nin global pazarda ürün ve hizmetleriyle daha fazla rekabetçi olması için bütün bu alanlarda ortak proje çalışmalarına devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Verilen bilgiye göre, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde İMMİB bünyesindeki ihracatçı birliklere üye 204 firma yer yaldı.



Mayısta ve yılın ilk 5 ayı ihracat sıralamasında birinci olan kimya, İSO 500 listesinde en çok üyesi bulunan birlik oldu.