İngiliz ekonomisinde 41 yılın en büyük düşüşü

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daraldı.

Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 16:11

İngiliz ekonomisinde 41 yılın en büyük düşüşü

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti.

Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi. 

İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 daralmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ayında tüm ana sektörlerde dikkate değer bir azalma görüldü. Mart ayında tüketici harcamalarındaki sert düşüş, hanehalkı tasarruflarında dikkate değer artışa yol açtı. Öte yandan, son verilere göre, İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9 daraldı" ifadelerini kullandı.

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