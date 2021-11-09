İngilizler kullanmadıkları ürünlere 6,6 milyar sterlin harcadı

Salgın döneminde tüketici eğilimlerine ilişkin 4 bin tüketici ile görüşerek yapılan anketin sonuçlarına göre, ülkede salgın döneminde harcama yapan her 10 tüketiciden biri, satın alma kararlarına ilişkin pişmanlık yaşadığını belirtti.



Tüketicilerin salgın döneminde satın aldığı ve sonrasında bu kararlarına ilişkin pişmanlık duyduğu ürünler arasında konsol oyunları, yapı malzemeleri, bisiklet, giyim, müzik enstrümanları, mutfak eşyası, ekmek yapma makinesi, mobilya, bahçe oturma grubu, pizza fırını ve jakuzi gibi ürünler bulunuyor.



Aviva'nın anketine göre, salgın boyunca İngiltere'de tüketiciler, aslında daha sonra hiç kullanmayacakları ürünleri satın almak için 6,6 milyar sterlinin üzerinde harcama yaptı.



Salgın döneminde tüketicilerin bir bölümü, tatil yapmak üzere ayırdığı bütçeyi, daha sonra satın aldığı için pişmanlık duyduğu ürünlere harcadı. Tüketicilerin bir bölümü ise bu harcamaları salgın döneminde yeni bir hobi edinebilmek amacıyla yaptı.



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