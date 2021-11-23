İnşaat sektörü teknolojiden destek alıyor

Pandemiden olumsuz etkilenen inşaat sektörünün geleceğinin, sürekli artan dünya nüfusu ve kentleşme oranları sebebiyle parlak olacağı tahmin ediliyor.

Sektörü zorlayan dar kâr marjı sorununun çözümünün teknolojide yattığını söyleyen Çözümevi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, "İnşaatta gerçekleştirilecek tam ölçekli dijitalleşmenin, 10 yıl içinde küresel maliyetlere büyük tasarruf getirmesi bekleniyor. Konut dışı inşaatların tasarım, mühendislik ve inşa aşamalarında 0,7 ila 1,2 trilyon dolar, işletme aşamasında ise 0,3 ila 0,5 trilyon dolar tasarruf edileceği hesaplanıyor" dedi.



İNŞAAT ARADIĞI DİJİTAL GELECEĞİ PANDEMİ SAYESİNDE BULDU



Toplum, ekonomi ve hatta karbon emisyonlarıyla çevre açısından büyük önem taşıyan inşaat sektörüne ilişkin açıklama yapan Gökhan Arıksoy, "Sektör, aradığı dijital geleceği pandemi sayesinde buldu. Otomasyon, robotik süreçler, ileri analitikler gibi yeni nesil çözümlerden kaçınmanın artık mümkün olmadığı kanıtlandı. 30 yıl içinde her 3 kişiden 2’sinin (yüzde 68) şehirlerde yaşaması bekleniyor. Bu şehirli nüfusu desteklemek için sektörün her gün ortalama 13 bin bina, yaklaşık 90 bin köprü ve 1,1 milyon km yol inşa etmesi gerekiyor" dedi.



Çözümevi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy

İnşaat sektörünün dijitalleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nurol Holding Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Nesrin Sarı da şunları söyledi;



“Teknolojinin hızla ilerlemesi şirketleri iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeye ve geleneksel iş modellerini terk edip, hızlı bir şekilde dijitalleşme trendine göre hareket etmeye zorluyor. Sektörün yapısından kaynaklı olarak bu değişime en fazla direnç gösteren inşaat sektörü sonuçta verimliliği artırarak mümkün olduğunca düşük maliyetle kaliteli üretim gerçekleştirerek, rakiplerine karşı avantaj elde etmek için bilgi teknolojileri yatırımlarına eskiye oranla daha fazla önem vermek zorunda."

PROJELER TAMAMEN SAP ÜZERİNDE YÜRÜTÜLEBİLİYOR



Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin dijitalleşmek için Çözümevi'ni tercih ettiğini ifade eden Gökhan Arıksoy, "Yıllarca süren inşaat, taahhüt ve mühendislik işleri, devasa bütçelere sahip. En küçük hata ve aksamalar bile, büyük kâr kayıplarına neden olabiliyor. Kurumsal uygulamalarda SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortaklarından biri olarak, sektörün tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak çözümler sunuyoruz" dedi.