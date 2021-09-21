İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

E-ticarette yanıltıcı indirimlere önlem geliyor. Yeni düzenleme ile önce zam sonra indirim yapılamayacak.

NTV Haber 21.09.2021 - 12:25

İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

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Ticaret Bakanlığı, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamları önlemeyi amaçlıyor.

İnternetteki ticari reklamlar hakkında taslak yönetmelik hazırlandı.

SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYATI BAZ ALINACAK

Yönetmelik ile önce fiyatları yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek.

Bunun için indirim oranı hesaplanırken, ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.

Düzenleme sonrası fiyat değişimlerinin internet sitesi üzerinde kolayca görülecek bir şekilde yer alması gerekecek.

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