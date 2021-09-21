İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

NTV Haber 21.09.2021 - 12:25
Ticaret Bakanlığı, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamları önlemeyi amaçlıyor.
İnternetteki ticari reklamlar hakkında taslak yönetmelik hazırlandı.
SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYATI BAZ ALINACAK
Yönetmelik ile önce fiyatları yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek.
Bunun için indirim oranı hesaplanırken, ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.
Düzenleme sonrası fiyat değişimlerinin internet sitesi üzerinde kolayca görülecek bir şekilde yer alması gerekecek.