Invictus İnşaat'tan Çeşme'ye iki yeni imza proje

İzmir merkezli inşaat firması Invictus İnşaat, İzmir ve Dalyan'ın ardından Alaçatı ve Ilıca'da iki butik inşaat projesi ile Çeşme'ye girdi. Toplam 110 daire ve bir butik otelden oluşan 4 etaplı Invictus Alaçatı projesinde 1+1 loft daireler, suit dublexler, 2+1 grand dublexler ve havuzlu villalar yer alıyor. 250 milyon TL yatırımla yapılan ve 15 dönüme kurulmuş projenin ilk etabı Haziran 2021’de teslim edilecek. İnşaatın halen devam ettiği Ilıca'daki İnvictus Sunset projesi ise 3+1, 4+1 ve 5+1 büyüklükteki Ilıca plajı manzaralı toplam 41 tane havuzlu villadan oluşuyor.



ÇEŞME’DE 12 AY YAŞAM



Devam eden her iki projenin de hem yurtiçinden hem yurtdışından büyük bir ilgi ile karşılaştığını belirten Invictus İnşaat CEO'su Üzeyir Adıgüzel, tüm sektöre referans olabilecek projeler üretmek istediklerini söyledi. Ürettikleri tüm projelerde inovasyon ve modernliğe son derece dikkat ettiklerini vurgulayan Adıgüzel, daima kalite odaklı çalıştıklarını ve konseptlerinin doğa ile uyum üzerine kurulduğunu anlattı. Çeşme'deki projelerin özellikle pandemi sonrası bahçeli ve müstakil hayata geçiş isteyenlerin gözdesi olacağını kaydeden Adıgüzel, şunları söyledi:



"Değişmekte olan hayat koşulları ve günden güne artan büyükşehir nüfusları, insanları daha sakin ve müstakil hayatlara yöneltiyor. Biz de projelerimizi bu ihtiyaçları göz önüne alarak doğanın içinde ve yeni teknolojileri kullanarak üretiyoruz. Mimari farklılıklar, yüksek kalite ve ilgi çekici tasarımlar projelerimizin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Haziran'da teslimatlarına başlayacağımız Invictus Alaçatı, doğallığı ön plana alan ve 12 ay yaşama yönelik proje. Tüm evler akıllı ev olarak tasarlandı ve projenin içerisindeki butik otelin SPA başta olmak üzere bir çok imkanından ev sahipleri de yararlanabilecek."

DOĞRU YERDE DOĞRU MİMARİ HER ZAMAN KAZANDIRIR



Türkiye'ye her zaman inandıklarını ve yatırım yapmaktan hiç endişe etmediklerini vurgulayan Adıgüzel, "Biz bu yatırımları yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Her iki projeye de olan ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Doğru yerde doğru mimari ile yapılan butik ve seçici projeler her zaman kazandırır. Bizim projelerimizi gerçekleştirdiğimiz yerler aynı zamanda gelecek vaat eden bölgeler. Lüks konut projelerine kazandırdığımız yeni boyut çerçevesinde yalnızca üst segment bir yaşam hizmeti sağlamıyor, yaşarken kazandıran projeler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Hiç bir zaman çok üretim yapmak gibi bir hedeflerinin olmadığının altını çizen Adıgüzel, planlarını senede sadece bir proje yapmak üzerine kurduklarını belirtti. Adıgüzel, bundan sonra üretecekleri tüm projelerin öncekiler gibi mimarisi, yaşam alanları ve teknolojisi ile referans projeler olmaya devam edeceğini vurguladı.