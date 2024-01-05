İşçi, işveren ve kamu kesimi Ortak Paylaşım Forumu'nda bir araya geldi

İşçi, işçveren ve kamu kesimi İstanbul'daki forumda bir araya geldi.



Gelenekselleşen Ortak Paylaşım Forumu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.



Forumun bu yılki ana teması "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı” oldu.



Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizim en önemli hedefimiz istihdamı artırmak 2028'de öyle bir sözümüz vart 5 milyon inşallah. Nasıl geliştireceğiz, nasıl gerçekleştireceğiz. Tabii ki işverenlerin desteğiyle. 60 yaşında 65 yaşında belli bir kıdeme gelmiş bir çok yaşlımız işletmelerde fabrikalarda çalışıyor. Bunu çok iyi planlamamız gerek. Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını da hayata geçirmek zorundayız." dedi.



Forumda sanayi, üretim, ihracat ve teknoloji alanında elde edilen değerler masaya yatırıldı.



Türkiye'nin yeni yüzyılına nasıl hazırlanılacağı tartışıldı. Deprem bölgesine dönük desteklerin sürdürüleceği mesajı verildi.



TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz şubat ayından beri oradayız. Bugün başka ihtiyaçlar var, ne ihtiyaç varsa onun için oradayız. Bölgenin belli problemleri var ama ancak sahiplendiğimiz ölçüde çözülecektir. İşgücü açığı var. Biz nasıl giderebiliriz hangi sektörlerden destek verebiliriz gibi bir açıklamayı yakın zamanda paylaşacağız." dedi.



Forumu katılan işçi sendikası başkanları da çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemi vurgu yaptılar.



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Memur emeklisine 50, işçi emeklisine 30, bunlar doğru değil. Bu ülkede iş barışı sağlayamazsınız. Çöp arabasının arkasında işçi kardeşimiz var iki tane aralarında 10 bin lira fark var." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, 16 milyon işçinin sadece yüzde 14'ünün sendikalı olduğu bilgisini paylaştı. Bunun temsil krizini de beraberinde getirdiğine işaret etti. Arslan, çalışma hayatında sendikalılık oranının düşüklüğünün önemli bir sorun olduğunu söyledi. Arslan, "Demokratik bir ülkede işçi kesiminin temsilinin son derece düşük olması endüstriyel sistem için bir tehlike" değerlendirmesini yaptı.



Foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası İşverenler Teşkilatı, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu gibi uluslararası kuruluşlardan düzey temsilciler de katıldı..