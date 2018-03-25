İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Başbakanımızla birlikte yeni önemli açıklamalarımız da olacak" dedi.



Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı evinde ziyaret etti. Ardından Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre sürecinin coşkulu geçtiğini belirtti.

"BAŞKA PARTİLERDE SANDALYELER HAVALARDA UÇUŞUYOR"



"Başka partilere baktığımız zaman sandalyeler havalarda uçuşuyor" diyen Sarıeroğlu, AK Parti kongrelerinde hiçbir olumsuzluğun bulunmadığına işaret etti.



Sarıeroğlu, 2019 seçimlerinin üç sandıktan ibaret olmadığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu çok tarihi bir dönem, bakın 15 yıldır ne kadar mücadele ettik. Hem milletimize hizmet ettik bir yanda da algılarla, operasyonlarla mücadelemizi sürdürdük. Milletin söz sahibi olmasından, millet iradesinin her şeyin üzerinde olmasından hala rahatsız olanlar var. Vesayet odaklarıyla mücadelemiz 15 yıldır sürüyor, biliyorsunuz ama bir yerde de pusuda bekleyenler var. Bunu da biliyoruz. İnşallah o pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacak 2019 seçimleri."



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden tamamen temizlendiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Afrin'in yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Oraları temizleyeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizin tekrar Afrin'deki evlerine, yurtlarına, yuvalarına dönmelerinin imkanlarını sağlayacağız" diye konuştu.



Bundan sonra da tek bir terörist kalmayıncaya kadar Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı şekilde devam edeceğinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şunları dile getirdi:



"Bu konuda Türkiye'ye hiç kimse istikamet göstermeye kalkmasın. Türkiye artık istikamet gösterilecek bir ülke değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımızın önderliğinde hep birlikte dimdik ayaktayız. Ülkemize yönelik en ufak bir tehdit olduğu zaman nasıl 15 Temmuz'da ölümü korkutarak, canımızı ortaya koyarak vatan, millet, bayrak aşkıyla kahramanlık destanı yazdıysak, nasıl tehdit olursa bayrağımıza, sınırlarımıza, vatanımıza, milletimize yine ecdadımızdan miras o ruhla ayağa kalkar, gereğini de yerine getiririz."



Sarıeroğlu, Türkiye olarak reformları devam ettirdiklerini, birinci gündem maddelerinin işsizlik olduğunu vurgulayarak, işsizlik oranlarının azaltılması, yatırım oranlarının iyileştirilmesi konusunda yeni adımlar attıklarını aktardı.



Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Sarıeroğlu, "Muhalefet anca konuşuyor. Sadece algılarla, yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle ve maalesef bazen yalan bilgilerle milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Yine milletimizi tanımıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ



Kadınlara seslenen Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.



Kadınların İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."



Kongreye, AK Parti milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ile partililer katıldı.

