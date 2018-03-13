İstanbul Halk Ekmek, bebe bisküvisi üretti

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 'Minnak' isimli bebe bisküvisi üretti.



İHE'nin Kartal Cevizli'deki fabrikasında gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal şunları söyledi:



"Yeni ürünümüz, ilk defa Halk Ekmek olarak ekmek çeşidinin dışına çıksak bile aslında çocuklar ve bebeler için ekmek sayılabilecek, bebe bisküvisi ürettik. Bu bebe bisküvisi, bebekler için ekmek kadar hayati öneme sahip. Özellikle çocukların, bebe bisküvisi konusunda 6 aydan 2 yaşına kadar olan çocukların bu süre içerisinde almış oldukları besinin hayatları için ne kadar önemli olduğunu uzmanlarımız biliyor. Biz bu konunun uzmanı olmasak bile o yaştaki çocuk için almış olduğu besinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu az buçuk biliyoruz. İşte bu anlayışla Halk Ekmek olarak "Minnak" ismiyle bebe bisküvisini piyasaya çıkardık" ifadelerini kullandı.



"2 BİN 800 BÜFEDE SATIŞA SUNULDU"



Minnak'ın üretimiyle ilgili çalışma başladığında henüz görevde olmadığını ancak gerek üretim kararı gerekse isminin belirlenmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Uysal, şunları söyledi:



"Gerçekten doğru bir adım atılmış. Önceden belirlenen ismi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun. 'İçeriğiyle ilgili olarak da gerçekten şu anda uluslararası gıda uzmanları dediğimiz ve ülkemizin standartlarına göre yapılabilecek en iyisi yapılmalı. Halk emek olarak ölçümüz bu olmalı' dedik. Gerçekten şu anda piyasadaki doğal ürünlerle tereyağlı bebe bisküvisi' diye özetlenebilecek bir bebe ürününü piyasaya sürmüş olduk. Şu anda 2 bin 800 Halk Ekmek büfesinde satışa sunuldu."



"DAR GELİRLİ AİLELERE BEDAVA DAĞITILACAK"



İBB olarak dar gelirli vatandaşlara, yiyecek, gıda ve giyim konularında yardımlarda bulunduklarını hatırlatan Uysal, bebe bisküvisini de ücretsiz dağıtacaklarını müjdeledi.

Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Özellikle bebe bisküvisi Minnak piyasaya çıktıktan sonra 6 ile 24 aylık bebekleri olan dar gelirli ailelere bu ürünü bedava dağıtacağız. Haftada iki paket olmak üzere bunu ücretsiz olarak vereceğiz. İBB'den destek alan, sosyal kart ile diğer konularda da yardımcı olduğumuz ailelere bebe bisküvisini ücretsiz olarak vereceğiz. En zor durumda olan ve aylık, 3 aylık ve yıllık yardım verdiğimiz ailelere, zor durumdaki ailelere aynı zamanda ekmek yardımı da yapıyoruz. Bunlara günlük 3 ekmek veriyoruz. Toplam 21 bin aileye ekmek yardımı yapıyoruz. Bebe bisküvisini de dar gelirli ailelerin en alt grubuna değil, tamamına dağıtacağız. İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada 2 paket bebe bisküvisini ücretsiz veriyoruz. Bunun dağıtımına başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler."

PAKETİ 2 TL OLACAK

İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında tamamıyla doğal ve sağlıklı ürünlerin üretildiğini anlatan Uysal, çok kaliteli bir ürün olan Minnak'ı en uygun fiyata vatandaşa ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyatı en alt seviyede tuttuk. Minnak'ın paketi 2 Türk Lirasıdır. Dar gelirli ailelerimiz ücretsiz alacaklar. Diğer vatandaşlarımız ise 2 lira karşılığında bu bisküviyi alıp gönül rahatlığıyla çocuklarına yedirebilir. Hayırlı, uğurlu olsun."