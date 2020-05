İstanbul'da corona virüsten sonra çiğ süt satışı yüzde 30 arttı

İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, Türkiye'nin süt ve süt ürünlerini üretme bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını, Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretiminin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.



Bunun da ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Demir, Türkiye'de 2000'li yıllarda yıllık 6 milyon ton günlük çiğ süt üretimi olduğunu, bugünse üretimin 23 milyon tona yükseldiğini ve artmaya devam ettiğini kaydetti.



Salgının ardından doğal ürünlere talebin yükseldiğine dikkati çeken Demir, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz ki süt ve süt ürünleri bağışıklığı güçlendiriyor. İnsanlar pandemi döneminde doğal ürünlere yönelmeye başladı. İstanbul'da önceden günlük 1.500 ton günlük çiğ süt satılıyordu. Corona virüs salgınından sonra çiğ süt satışları yüzde 30 arttı.

Çiğ süte talep her geçen gün artıyor. Bu durum doğal olarak süt üretimini arttırıyor, üreticinin de yüzü gülüyor. Günümüzde çiğ süte ulaşmak daha kolay. Bakanlığın belirlediği kriterler çerçevesinde çiğ süte her mahallede insanlar ulaşabiliyor."



"EVDE YOĞURT YAPIMI DA YÜZDE 500 ARTTI"



Salgın nedeniyle insanların evde daha çok zaman geçirdiğini belirten Demir, "Vatandaşlar süt ürünlerini de evde yapmaya başladı. Evde yapılan yoğurdun sağlıklı olmasından dolayı evde yoğurt yapımı da yüzde 500 arttı." dedi.



Ömer Demir, devletin aldığı kararla süt fiyatının Et ve Süt Kurumu tarafından belirlendiğine işaret ederek, bunun yerinde bir karar olduğunu ve süt fiyatlarınında oynama yapılamadığını sözlerine ekledi.