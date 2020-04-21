Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19, insanlar için tehdit olmaya devam ederken, İstanbul Tuzla’da yaklaşık 24 yıldır faaliyet gösteren endüstriyel reklam üreticisi Ar Tanıtım, corona virüsle mücadelede fabrika, pazar yerleri, market gibi toplu alanlarda virüslerin yayılmasını önlemede önemli bir etkiye sahip olan 'dezenfektan kabini'nin seri üretimine başladı.



Açıkhava ve endüstriyel reklam sektöründe faaliyetlerini sürdüren firmada, mühendisler tarafından geliştirilen kabinin üretimine, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple, 2 aylık bir ön hazırlık döneminin ardından sertifikalı olarak başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen dezenfektan kabinleri için İtalya, İspanya, Katar ve Suudi Arabistan gibi 6 farklı ülkeden sipariş alındığı belirtildi.

7 bin metrekarelik alanda üretimi yapılan kabinler, nanoteknoloji ve püskürtme esnasında uygulanan statik yöntem sayesinde dezenfektan moleküllerinin kıyafet ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalabilmesini sağlıyor.

Ar Tanıtım Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Gökkaya

"YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLERİMİZDEN İSTEYENLER VAR"



Ar Tanıtım Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Gökkaya konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında araştırmalar yaptıklarını ve ülkede dezenfeksiyon kabini üretimi yönünde eksiklik gördüklerini belirtti.

"Irak ve Balkan ülkelerindeki AVM'lerde açıkhava (outdoor) reklam işleri, mağaza açılışları, tabela ve dijital baskı gibi işler de yaptıklarının altını çizen Gökkaya, bu alanda da ilerlemek istediklerini söyledi.

Binaların girişleri dahil bir çok yerde kullanabilen ve 3 yıl garanti süresi bulunan bu kabinler için şu anda aralarında İtalya, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu 6 ülkeden ön sipariş almış bulunmaktayız. Bu üretimle hem istihdamımızı devam ettirmiş, hem de bu salgınla mücadelede bir katkı sağlamış oluyoruz" dedi.