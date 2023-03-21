İşverenlerin gözü sigorta primi desteğinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler, Ocak 2023'te istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya kıyasla 354 bin arttığını, istihdam oranının ise %48,9 olduğunu gösterdi. Ocak ayında istihdam artışı sürse de, işverenler gözlerini sigorta primi desteği konusundaki karara çevirdi.



BEŞTEPE’DEKİ PROGRAMDA DUYURULMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık 2022 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nın açılış konuşmasında açıklamalarda bulunmuş, teknoloji şirketlerini desteklemeyi sürdüreceklerini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı'nın sıraladığı başlıklardan biri de “İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta primi desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız" açıklaması olmuştu.



SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNİ UZATMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından söz konusu desteğin 2023 sonuna kadar devam edeceği yönünde kamuoyunda beklenti oluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak* “Mevcut istihdamı korumak ve yeni istihdam edeceği sigortalıların sayısını artırmak isteyen ve yeni yılda asgari ücrete yapılan zam sonrası oluşacak personel maliyeti bütçelendirmelerini 7103 sayılı prim desteğini dikkate alarak yapan işverenler, kararnameye ilişkin son gelişmelere kilitlendi” dedi.



Ocak 2023 muhtasar beyannamelerini güncellemeden önce vermek durumunda kalan işverenler, Şubat 2023 beyannamelerinin verilmesi için uzatma kararını bekliyor. İşverenler, Ocak ve Şubat 2023 döneminde işe alınan yeni sigortalılar için teşvik tanımlamalarının yapılıp yapılamayacağı konusundaki belirsizliğin çözümlenmesini istiyor.



7256 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre ilgili desteğin 2023 yılı sonuna kadar uzatılma yetkisinin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu biliniyor.



SİGORTA PRİM DESTEĞİ, İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ NEDİR? 7103 SAYILI TEŞVİK KANUNU NE İÇERİYOR?



Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek amacıyla işverenlere sigorta primi desteği sunan, 2018’de yürürlüğe giren ve ilk aşamada Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak şekilde düzenlenen 7103 sayılı kanunun uygulama süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştı.



İlave İstihdam Prim Desteği, kanunda belirtilen dönemde uzun vadeli sigorta kollarında ilave olarak istihdam edilerek çalıştırılan her sigortalı için işverenlere prim desteği verilmesini içeriyordu. Kanunun uygulanma süresi, 31 Aralık 2022’de sona erdi.



Geçtiğimiz yıl 30 milyar TL'lik teşvik kullanılırken, 2023’te işverenlere sağlanacak teşvik desteğinin 40 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imalat ve bilişim sektörlerinde bu desteğin 2023 sonuna kadar uzatılacağı yönündeki açıklamaları sonrasında, gözler Resmî Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı’na çevrildi.