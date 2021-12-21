İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" dedi.

NTV canlı yayınında konuya ilişkin açıklama yapan Avdagiç, "Dün ani ve hızlı şekilde açıklanan olumlu bir ekonomi paketi gündeme geldi. Bunun sert bir şekile döviz kurlarına yansıması oldu. Dövizdeki bu dalga boyunun azalması en büyük beklentimiz. Ben 1-2 gün içinde çok daha stabil bir seviye geleceğini ve fiyatlama imkanının rahat bir ortama gireceğini öngörüyorum. Buna bağlı olarak da fiyatların mutlaka daha makul bir noktaya gelmesi konusundaki beklentimi yinelemek istiyorum" diye konuştu.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE CDS'LER HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEKTİR"



Şekib Avdagiç, döviz kurlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağıya inebileceğini işaret ederek, şunları kaydetti:



"Döviz kurları hızlı bir şekilde aşağı geldi ama nereden yukarıya gittiğine baktığınız zaman eylül, ekim ayında 8,5-9,5 seviyesinde olan bir kur vardı. Şu anda hala o seviyenin üzerinde. Dolayısıyla hala bir miktar daha aşağıya gelmek için bir marj olduğunu öngörüyorum. Ama bununla ilgili spekülatif bir açıklama yapmak doğru olmaz.

En azından şu anda geldiğimiz seviyeyi esas alarak, buna göre hızlı aksiyon olması gerektiğini ve fiyatların buna göre uyarlanması gerektiğini bunun hem ticari anlamda hem de ahlaki anlamda önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etmek istiyorum."



Hem iş dünyasının hem iş dünyası dışındaki birçok aktörün döviz sürecinin içine girdiğini ifade eden Avdagiç, yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle iş dünyasının normal süreçlerine ve normal seyre dönmesi açısından önemli bir alan açılmış olduğunu dile getirdi.



Avdagiç, finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle üretici ve ihracatçı olan firmalara önemli avantajlar getirildiğini belirterek, "Onların risklerinin kontrol altına alınması için önemli adımlar atıldı.

Ayrıntıların birkaç gün içerisinde netleşmesiyle, burada muğlak bir şey kalmayacaktır. Buna bağlı olarak artık herkesin kendi sorumlu olduğu alanda bulunmaya devam etmesi gerekiyor. Yani dövizle hiç işi olmayanların döviz spekülasyonu içinden bu süreçten sonra zaten otomatik olarak çıkacağını ön görüyorum. Bu anlamda taşlar yerine çok daha net oturacaktır."



Birkaç hafta içinde ülke risk primi göstergesi CDS'in (Credit Default Swaps) hızlı bir şekilde düşeceğine işaret eden Avdagiç, dış dünyayla bu kadar entegre olan, dış ticaret hacmi 500 milyar doların üzerinde olan bir ülkenin de daha stabil bir ortamda bulunmaya hakkı olduğunu vurguladı.



"DAHA İSTİKRARLI, STABİL VE HESAPLANABİLİR BİR DÖNEME GİRDİK"



İTO Başkanı Avdagiç, "Daha istikrarlı, stabil ve hesaplanabilir bir döneme girdiğimizi gözlemliyoruz. Bizim de en çok gündeme getirdiğimiz konu, zaten öngörülebilirlik konusuydu. Çok net bir şekilde bu konuda hızlı bir şekilde mesafe aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla dün akşam alınan kararlardan memnuniyet duyuyoruz, destekliyoruz. Bunların olumlu sonuçlarını da kısa bir süre içinde göreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Döviz kurundaki spekülatif süreçlerin içinde olan bazı kimseler için bazı hikayelerin dolaştığını aktaran Avdagiç, "‘Biz şuradan aldık, buradan aldık, şuraya düştü.’ diye. Bunları asla prim vermemek lazım. Bunlar büyük resmi şu anda bozmaya çalışan olumsuz yaklaşımlardır. Dolayısıyla resmi bu tip yaklaşımlar ve bu tip hikayelerden arındırarak, gerçek resim üzerine yoğunlaşma ve bunun üzerine kurgularımızı ve önümüzdeki dönemin planlamasını yapma ihtiyacımız çok daha önemli" ifadelerini kullandı.