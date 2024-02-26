Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor.



KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?



TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, geçtiğimiz günlerde NTV yayınında kademeli emeklilik söylentilerine değinmişti.



Kademeli emeklilik yasası ile ilgili iddiaları yanıt veren Kılıç, "Tabi ki bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki prim günü, yaş, sigortalılık süresi vesaire ben de şüphe ettiğim için Ankara'da da bulunduğumuz için ilgili kamu bürokratlarına sordum. Öyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Farklı kaynaklara sordum onlardan da aynı teyidi aldım. Şu an için böyle bir çalışma bulunmuyor. Bir torba yasa çalışması içine girecek şekilde madde teklifi, yaş prim teklifi, sigortalılık ile ilgili düzenleme söz konusu değil. SGK da bir açıklama yapmadı, bu tip haberler özellikle vatandaşın çok ilgisini çektiği için tabii ki medyada hızla yayılıyor. Benim burada üzüntüm özellikle vatandaşların bir anlamda boş yere heyecanlanması umut içerisinde olmaları" ifadelerini kullandı.



Kılıç, şu an medyada yer aldığı şekilde bugün yarın bir torba yasanın söz konusu olmadığını söyledi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KONUŞTU



Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." demişti.



