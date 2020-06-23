Kahveci esnafından oyun talebi

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında bir çok sektörde yeniden iş başı yapıldı.



Kahvehaneler de yeniden kapılarını açtı.



Ancak okey, tavla ve kağıt oyunlarının yasak olması nedeniyle kahvehanelere giden sayısı azaldı.



Kahveci esnafı, "Buraya gelen adam kağıt oynayacak, tavla oynacak. Ne kiramızı ödeyebiliyoruz. Ne yanımızda çalışan insanların ihtiyaçlarını giderebiliyoruz.



İşler gördüğünüz gibi mekanımız bom boş. Açıldığından bu yana oyun veremdiğimiz için kimse gelmiyor, gelirmizden fazla giderimiz oluyor" dedi.



Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu, "Okey ve oyun aletlerini oynadıktan sonra herkes ellerini yıkasa hijyenle dezenfektesini yapsa ne mahsuru olabilir. Mesafe kurallarına da uyduktan ve maskeyi de çıkarmadıktan sonra bence hiçbir mahsur olmaz. dedi.

Gelirlerinin azalması nedeniyle kahveci esnafının ekonomik sıkıntı içerisine girdiğini de vurgulayan Ağaoğlu, hükümetten bu konuda adım atmasını istedi.



Federasyon Başkanı, "Esnafımız bu konuda mağdurdur. Yani en azından küçük bir yasa çıkarılsa, örnek veriyorum 3 ay 4 ay kiranın yüzde 50'sini ödesek. Madem ki kapalıyız; stopaj, Bağ-Kur, sigorta, vergi ödemeyelim gibi taleplerimiz var" ifadelerini kullandı.