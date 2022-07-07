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Kalamış Marina yeniden ihaleye çıkıyor

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi ihalesi yeniden gerçekleştirilecek. İhaleye katılacaklar tekliflerini 27 Eylül'e kadar iletecek. Koç Holding iştiraki Tek-Art'ın 2.5 milyar liralık teklifle kazandığı önceki ihale ocak ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 09:45

Kalamış Marina yeniden ihaleye çıkıyor

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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na 2,5 milyar liralık teklif

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na 2,5 milyar liralık teklif

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 75 milyon lira ve son teklif verme tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında geçen yıl yapılan ihale Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti.

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