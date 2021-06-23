Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığında

Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi gündeme geldi. Henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler sürüyor. Birleşme işlemi gerçekleşirse üç banka, en büyük ikinci katılım bankası olacak.

NTV Haber 23.06.2021 - 11:51

Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığında

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Kamunun üç katılım bankası olan Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılımı tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı.

Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5'lik bir oranı temsil ediyor.

Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Dünya gazetesinin haberine göre, üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecinin zor olacağını belirten kaynaklar, bu nedenle birleşme işleminin vakit alabileceğini ifade etti.

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