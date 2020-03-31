Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlğı, 62 kamu kurum ve kuruluşuna yıl içinde 6 bin 219 ilave atama yapılacağını duyurdu.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 10:25

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Kamuya 2020 yılında ilave 6 bin 219 personel atanacak.

Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi.

Açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi” denildi. 

Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de hatırlatıldı.

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