'Kanuni' ilk sondaj için yola çıktı

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Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Karadeniz'de arama çalışmalarına başlıyor.



Kanuni, ilk sondajını Sakarya gaz sahasinda yapacak. Kanuni, Karadeniz'de doğalgaz keşfi yapılan alanda derin deniz tarama çalışması yapacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek" açıklaması yaptı.