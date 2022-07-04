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Karbon fiyatları artıyor

İklim değişikliğiyle mücadelenin kuvvetlenmesi için karbon fiyatlarının sekiz yıl içinde 100 euro seviyesini geçmesi gerekiyor.

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 12:03

Karbon fiyatları artıyor

Uluslararası Emisyon Ticaret Birliği (IETA) tarafından 2-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Çin, Yeni Zelanda, Güney Kore, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD'de çeşitli eyaletlerde uygulanan emisyon ticaret sistemlerinde karbon ücretlerinin 2022-2030 döneminde 32,37 ila 99,63 euro hareketlilik göstermesi bekleniyor. Daha önceki ankette fiyat beklentisi 12,49–58,26 euro aralığındaydı.

Katılımcılara göre iklim krizinin engellenebilmesi amacıyla düşük emisyonlu teknolojilere yatırımların daha cazip hale gelmesi için karbon ücretleri ortalamasının 2030 yılında 124,35 euro’ya 2050 yılında ise 200,5 euroya yükselmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta karbon ücretlerinin en yüksek seviyelerde, Çin ve Güney Kore' de ise en düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Yeşil ’de yer alan habere göre Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen 55'e Uyum Paketi düzenlemelerinin etkisiyle karbon ücretlerinin yukarı yönlü hareketinin devam etmesi bekleniyor. 2005 yılında uygulamaya geçen Avrupa Birliği ETS'si iyice olgunlaştığı için düşük karbonlu teknolojilere geçiş maliyeti de nispeten düştü. Buna karşılık Çin ve Güney Kore'de kurulan ETS'lerin olgunlaşması ve yatırım maliyetlerinin düşmesi için zamana ihtiyaç var.

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