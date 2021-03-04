Keskinoğlu'na yeni ortak geldi

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın, Keskinoğlu A.Ş nezdindeki hisselerinin yüzde 20’lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildi.



Akhisar'da 2 bin 200 personeli bulunan 338 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu 57 bin 615 metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmişti. 2020 Eylül ayında Keskinoğlu A.Ş hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı.



Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin yüzde 20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları konusunda sektör şirketlerinden Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredilmiş oldu.

Açıklamada "Hisse Devri İmza Töreni"ndeki konuşmasına yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Pandeminin hayatımızın her alanını etkilediği bu günlerde yeniden çarkları dönen Keskinoğlu A.Ş., sağladığı istihdam gücü, tedarik zinciri ve özellikle ileri işlem ürünlerdeki ihracat potansiyeli ile sadece Akhisar ilçesi ve çevre illerimize değil, ülke ekonomimizin gelişimine de katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, “Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Şimdi, Tima Yem ve Gıda A.Ş., bu potansiyeli yukarıya taşımak üzere Keskinoğlu’na yüzde 20 oranında ortak oluyor. " dedi.

