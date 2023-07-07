Kıdem tazminatı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı)

2023 kıdem tazminatı tavan fiyatının ne kadar olduğu, memur maaş katsayısındaki artışın ardından, çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yeni kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısında yaşanan artışın ardından belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?



Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak.



Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI KİMLERİ KAPSIYOR?



Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.



KIDEM TAZMİNATI NEDİR?



Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.