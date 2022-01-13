KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kura sonuçları ve isim listesi nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi "Tuzla Aydınlık Evler"in temeli atılmıştı.



KİPTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda 13 Ocak tarihinde saat 11.00’den gerçekleşmeye başladı.

Aydınlık Evler kura çekilişi KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.

ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İDADE EDİLECEK

Projede ortalama satışa esas brüt alanları 88 m² olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 m² olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 m² olan 71 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 21 bloklu 321 konut, 21 dükkan ve 1 kreş bulunuyor.



Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek.

KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

