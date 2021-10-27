Kishu Coin (KISHU) nedir, nasıl alınır?

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KISHU COİN (KISHU INU) NEDİR?



Kishu Inu (KISHU), köpek tabanlı olarak bilinen kripto para birimidir.



KISHU Coin, Dogecoin'e rakip yeni kripto para birimleri arasında görülmektedir.



Kendi merkeziyetsiz borsası olan Kıshu Swap'ta işleme giren bir kripto paradır.



KISHU COİN NE KADAR?



₺0.00000004906 değerindedir.



Piyasa Değeri: ₺4,802,096,115 (0.00 yüzde)



Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺4,916,802,987 ( +43.68 yüzde )



Hacim: ₺372,789,306 ( +106.91 yüzde )