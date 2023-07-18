Kök maaş nedir? Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır?

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?



Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.



Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.



Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.



Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.