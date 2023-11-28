Konut alımında vatandaşın önceliği depreme dayanıklılık

“Güven duygusu nesilden nesile aktarılıyor”



Hema İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Alagöz, “40 yıla yakın süredir konut ve diğer alanlarda inşaat projeleri geliştiriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz en önemli deneyim, gayrimenkulde güven duygusunun oldukça önemli olduğudur. İnsanlar size, ürettiğiniz konuta ve işinizin arkasında durmanıza güvenmeli. Her şeyden önce burası bir deprem ülkesi ve üreten de satın alan da bu bilince sahip olmalı diye düşünüyoruz. Hema İnşaat olarak, bugüne kadar 9 bini aşkın bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik. Birçok kişi kendisine konut aldıktan sonra çocukları için de kapımızı çaldı. Güven duygusu, nesilden nesile bağ kurulmasını sağlıyor. Bizler kendi ailemizin oturmayacağı hiçbir konutu üretmiyoruz. Bugün her yeni projemizden kendi aile üyelerimiz de mutlaka bir ev satın alır” şeklinde konuştu.



“Kentsel dönüşüm projeleri önceliğimiz”



Gelecek dönem planlarından da bahseden Sefa Alagöz, “1999 depreminden bu yana kentsel dönüşüm projeleri yapmaya hassasiyetle dikkat ediyoruz. Örneğin şu anda devam eden Çengelköy Hillgarden216, bir kentsel dönüşüm projesidir. 2024 yılında başlamayı hedeflediğimiz Ümraniye Elmalıkent ve Üsküdar Kandilli projeleri de yine büyük alanlarda geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde geçmişte ürettiğimiz 9 bin konuta ek olarak yaklaşık 3 bin konutluk bir yatırım için de Ümraniye, Üsküdar ve Çengelköy bölgelerine yoğunlaşacağız. Diğer projelerimizde olduğu gibi, yeni başlayacaklarda da en kısa sürede projelerimizi finalize edeceğiz” şeklinde konuştu.



Hema İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Alagöz, dayanıklılık kadar ödeme kolaylığının da konut alacakların ilk gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “%50 peşinata vade farksız 18 ay taksitlendirme yapıyoruz. BDDK onaylı tasarruf finans şirketi olan İMECE ile işbirliğimiz var. Peşinat oranına göre değişen 36, 48, 60 ay gibi vade farksız taksit seçenekleri sunuyoruz” açıklamasını yaptı