Konut ve çeyiz hesapları benzeri yeni tasarruf modelleri oluşturulacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda, tasarrufların artırılması için atılacak yeni adımlar yer alıyor.



Programa göre, tasarrufların artırılması için vatandaşların borçlanarak harcama yapması yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.



Bu amaca yönelik olarak, halen uygulanmakta olan devlet destekli çeyiz ve konut hesaplarına benzer modeller hayata geçirilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği'nin yürüteceği çalışmalarla vergi teşviği uygulanabilecek alanlar belirlenecek.

ÖZEL BİRİKİM HESABI OLUŞTURULACAK



Dayanıklı tüketim malları, eğitim ve tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu hesaplardaki birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda vergi teşviği uygulanacak.



Yeni tasarruf modelleri kapsamında, vatandaşlar,,, sonraki yıllarda yapacağı tatil, eğitim veya dayanıklı tüketim malı harcaması için bankada hesap açacak. Bu hesaba belli bir süre boyunca belirlenen miktarda düzenli para yatırılacak.



Belirlenen süre şartının tamamlanmasının ardından bu hesaptaki parasını çekenler, hesap açılışında beyan edilen alandaki harcamasını yaparken vergi avantajı kullanacak.