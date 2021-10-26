Kooperatiflere düzenleme getiren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Kooperatif Kanunu'nda düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, kooperatifler ve üst kuruluşları daha şeffaf etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturuluyor.

Buna göre, kooperatif yönetim kurulları, ortaklık başvurularını bir ay içerisinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibini bilgilendirecek.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.

Kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlayacak.

