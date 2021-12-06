Kozmetik pazarında hedef: Doğrudan satışta ilk 100

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizdeki kozmetik ve kişisel bakım pazarı her yıl ortalama %10 büyürken, ihracat hacmi de sürekli artıyor. 2020’yi 953,3 milyon dolarlık ihracatla kapatan sektör, bu yılın sonunda bir basamak daha büyümeyi planlıyor.

Kozmetiğin anavatanı olarak anılan Fransa’ya ihracat yapan Türk markası New Well'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Global Network'ün Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, şirketinin 2021’deki performansını değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Sektördeki 35 yıllık birikimimizle kurduğumuz New Well markamızla küresel pazardaki hacmimizi büyüterek ülkemizin ihracat gelirini artırmaya devam edeceğiz. Halihazırda 35 mağazası bulunan markamızı Fransa ile batıya, Azerbaycan ile doğuya açmayı; 2 yıl içerisinde toplam mağaza sayımızı 200'e çıkarmayı hedefliyoruz."



KÜRESEL KOZMETİK PAZARI YARIM TRİLYON DOLARA KOŞUYOR



2020 yılında 422,72 milyar dolar değerindeki küresel kozmetik pazarının 2026’ya kadar her yıl ortalama %4,8’lik bir artışla 558,12 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten New Well’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Bu büyümeden ülke olarak en büyük payı almamız en önemli gayemiz. Bu doğrultuda iki yıl içinde yurt dışında 200 mağaza açarak markamızı büyütmeyi, bayrağımızı mümkün olan en çok ülkeye taşımayı ve döviz girdisi sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kökleri Tahtakale’ye uzanan aile şirketinin ikinci kuşağını temsil eden Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "2005 yılında başlayan kariyerim süresince yerli ve yabancı pek çok markanın yöneticiliğini yaptım. Kendimi, markalarımızı ve şirketimizi geliştirip büyütürken ülkemizi de yurt dışında başarıyla temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.



HEDEF DOĞRUDAN SATIŞTA İLK 100



En büyük motivasyonunun paylaşma arzusu olduğunu dile getiren Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Yöneticiliğini yaptığım markaların katma değerini yükseltmek için birçok projeye ortak oluyor, iş ağımızı genişletmek için çalışıyoruz.

2020 yılında dezenfektan sektöründe ihracat şampiyonu olduktan sonra, vites büyütmeye karar verdiğimiz Dr. Clinic markamızın cilt ürünleri kategorisinde faaliyet göstermesine ve networking pazarlamasıyla büyümesine karar verdik.

Beklediğimizin çok üstünde başarı yakaladık ve markamızın doğrudan satışta ilk 100'e girmesi için globale açılmaya karar verdik. Bu başarının daha fazlasını New Well için de öngörüyoruz ve bir Türk markasını daha dünyaya taşımaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.