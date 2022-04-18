Kripto borsası TOMYA: "Yatırımcıların platform seçerken dikkatli olması gerekiyor"

Geçtiğimiz ayın sonunda, aylık 3 milyon kullanıcısıyla dünyanın en popüler blokzinciri oyunlarından olan Axie Infinity için kullanılan ve Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan yan ağ Ronin'de dünyanın en büyük kripto para soygunu kaydedildi.

Ronin ve diğer ağlar arasında varlık transferini sağlayan, Sky Marvis'e ait köprü üzerinde gerçekleşen soygunda 173.600 ETH ve 25,5 milyon USDC’lik bir kayıp yaşandı. Gelişmeleri değerlendiren TOMYA CEO'su Halil Bedir, "Yaşanan soygundan çıkarmamız gereken iki ders var:

İlk olarak soygun, blokzinciri teknolojisinin hâlâ emekleme döneminde olduğunu ortaya koydu.

İkinci olarak da bu soygun kullanıcılarına yüksek güvenlikli bir yatırım ortamı sunan borsaların bu teknolojinin geleceğindeki rolünü kanıtladı.

TOMYA olarak blokzinciri teknolojilerinin ve Web3'ün geleceğine inanıyoruz. Fakat bunun için bilinçli ve paylaşımcı bir kripto topluluğuna ihtiyacımız var. Kripto topluluğunun bu konuda Türkçe kaynak üretmesi ve yatırım yaparken borsa seçiminden yatırım miktarına, birçok ayrıntıyı düşünmesi gerekiyor" dedi.



"KULLANICILAR MERKEZİYETSİZ YAPILARDA RİSKE ATABİLECEKLERİ MİKTARLARLA İŞLEM YAPMALI"



Ronin saldırısında, bilgisayar korsanlarının işlemlerin gerçekleştirilmesi için onayı gereken dokuz validatörden beşini ele geçirdiğini aktaran Halil Bedir, "Bu durum, Ronin’in, validatör sayısının az olması sebebiyle çok da güvenli olmadığını gösteriyor.

Buradan da yatırımcıların merkeziyetsiz yapılarda kayıpların önüne geçmek için, riske atabilecekleri miktarlarla işlem yapması gerekliliği ortaya çıkıyor. Diğer yandan kripto para yatırım süreçlerinde güvenliği elden bırakmamak için platform seçerken dikkatli olunması gerekiyor.

TOMYA'da 5 bini aşkın kullanıcımıza hizmet verdiğimiz sistemlerin tamamını öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Türk mühendislerin kodladığı kimlik ve iki faktörlü doğrulama gibi en ileri güvenlik önlemlerinin yanı sıra yerel ağımızda ve sunucularımızda siber saldırıların önüne geçmek için güvenlik yapıları kuruyoruz.

TOMYA olarak düşük risk seven ve uzun vadeli güvenli borsa arayışında olan, güvenli yerli borsalarda kısa vadeli al-sat işlemleriyle kazanç elde etmek isteyen ya da küçük yatırımlarla kripto dünyasını keşfetmeyi amaçlayan üç tip kullanıcımıza da aynı güvenli yatırım ortamını, farklı hizmet modelleriyle sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"KRİPTO TOPLULUĞUNUN BİLGİ ÜRETİMİ VE PAYLAŞIMI SON DERECE ÖNEMLİ"



Kripto ekosistemine güveni zedeleyen ve büyük çaplı kayıplara sebep olan soygunların önüne geçmek için kripto topluluğunun bilgi üretmesinin ve paylaşmasının önemine dikkat çeken Halil Bedir, “Özellikle DeFi, NFT, GameFi gibi konularda bilginin daha çok içerik üretilerek son kullanıcıya ulaştırılması gerekiyor. Kripto para borsalarının da bu konuda inisiyatif alması ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda şirket olarak gençler başta olmak üzere, blokzinciri teknolojisinin avantajlarını ve risklerini son kullanıcılara aktarmak için çalışmalara imza atıyoruz. Çok yakında düzenli olarak üretmeye başlayacağımız online içeriklerimizin yanı sıra üniversitelerden başlayarak kripto topluluğunu bir araya getirecek ve bu teknolojilerin daha çok kişiye, doğru bir biçimde ulaşmasını sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.



"DECENTRALAND VE SANDBOX TOKEN'LARINI LİSTELEDİK"



Metaverse ve NFT gibi kavramları kapsayan Web3 teknolojilerinin ülkemizdeki kripto topluluğunun gündeminde olduğuna dikkat çeken TOMYA CEO'su Halil Bedir, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Web1 ve Web2’yi yaşayan dünya bugün artık veri sahipliğinin kullanıcılara geçtiği bir internet devrimine doğru ilerliyor. Veri sahipliğini büyük şirketlerden alan ve güvenli blokzinciri üzerinde dağıtık bir biçimde kullanıcılar arasında paylaştıran Web3 teknolojilerinin gittiği yönü yakından takip ediyoruz.

Bu kapsamda kripto topluluğunun en çok ilgi gösterdiği metaverse platformlarının para birimleri olan Decentraland (MANA) ve Sandbox (SAND) token'larını platformumuzda listeledik.

Finansın özgürleşmesi için bu teknolojileri kullanıcılara anlatmayı bir görev olarak benimsiyor ve yakında sektörde fark yaratacak uygulamalar üzerinde yoğun bir biçimde çalışıyoruz."