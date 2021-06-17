Kripto para düzenlemesi son aşamada

Kripto para düzenlemesinda sona gelindi. Yeni düzenleme ile kripto para borsalarına sermaye şartı getirilecek, yapılacak işlemler MASAK'ın denetimi altında olacak. İşte ayrıntılar...

NTV Haber 17.06.2021 - 14:34

Kripto para düzenlemesi son aşamada

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Son dönemlerde ilginin bir hayli arttığı kripto paralar için yasa çalışmalarına hız verildi.

Thodex skandalının ardından kripto para borsaları için düzenleme çalışmaları hızlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taslakta son aşamaya geçti.

Alınan bilgiye göre, yapılan son değerlendirmelerin ardından düzenleme kamuoyuna açıklanacak.

Hazırlanan taslak ile kripto para mağduriyetinin önlenmesi için denetim ve gözetim mekanizmaları oluşturulacak.

Kripto para borsası kurulum işlemleri izne tabi hale getirilecek, kuruculardan teminat göstermesi istenecek.

Bunun yanında şirket sahipleri güvenlik soruşturmasına da tabi tutulacak.

TRANSFER İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN VERGİ ALINACAK

Borsalarda şüphe uyandıracak meblağlarda alım-satım yapılması durumunda MASAK'ın devreye girmesi planlanırken, transfer işlemleri üzerinden de vergi alınacak.

Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilerek, kurulan alt yapıya uyum sağlamaları istenecek.

Türkiye'de kripto para yatırımcılarının sayısının 5 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Bu rakamla dünyada ilk beşte yer alan Türkiye'de günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşıyor.

ARŞİV: KRİPTO PİYASASINA YENİ DÜZENLEME

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