Künefe ve baklava NFT oldu

NFT olarak kısaltılan "benzersiz dijital varlıklar", blokzinciri teknolojisinin yaygınlaşmasıyla hayatımıza girdi. Geçtiğimiz yıl boyunca küresel birçok marka, NFT'leri müşterilere ulaşmanın yeni yolu olarak gördü.

Bu trende kendi ürünlerinin NFT versiyonlarını üreterek katkıda bulunan son marka da Beyzade Künefe oldu. Tatlı restoranı; retro oyunlardan hareketle künefe, baklava, dolama gibi geleneksel Gaziantep tatlılarını ve Antep fıstığını NFT'ye dönüştürdü.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Dünyanın en büyük NFT platformu OpenSea'de sergilenmeye başlanan NFT'lere ilişkin konuşan Beyzade Künefe Ortağı Ercan Kılıç, "Bir döneme damgasını vurmuş Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man, Battle City, Tetris, Mario gibi retro oyunlardan uyarlamalar yaparak ürettiğimiz NFT koleksiyonuyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

Blokzinciri teknolojileriyle hayatımıza giren konseptleri uyarlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı önemsiyoruz. Çok yakında müşterilerimizin karşısına sanal evrende gerçekleştireceğimiz bir çalışmayla çıkmayı da hedefliyoruz" dedi.



"KÜRESEL TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Dijital trendlerin tüketicilerin beklentilerini hızlı bir biçimde dönüştürdüğünü ve Beyzade Künefe'nin bu dönüşümleri iyi okumaya çalıştığını vurgulayan Ercan Kılıç, "Son dönemlerin en popüler dijital trendlerinden biri olan NFT’ler çok hızlı popülerleşti.

Küresel çapta onlarca markanın 2025'e kadar 80 milyar doları aşması beklenen NFT pazarına önemli yatırımlar yaptığını, ürünlerinin eşsiz dijital versiyonlarıyla dijital dünyada yerlerini aldıklarını takip ediyoruz.

Zira markalar bir son teknoloji ürünü olan NFT konseptini müşterileriyle etkileşim kurabilecekleri yeni bir alan, yaratıcı bir mecra olarak değerlendiriyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana sosyal medya ve dijital pazarlamaya önem veren bir marka olarak bu trendi vakit kaybetmeden yakalamak istedik.

Müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı ve onların memnuniyetlerini duyabilmeyi öncelikli amaç olarak benimsiyoruz. Bu anlayışla, hazırladığımız koleksiyondaki 5 NFT çalışmayı takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” dedi.



"SIRADA METAVERSE VAR"



NFT tasarımlarını yapan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Alperen Özmen, projeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Nitelikli NFT koleksiyonları üretebilmenin yolu, ortak ve tutarlı bir konsept belirleyebilmekten geçiyor.

Alien Invasion, Pac-Man, Battle City, Tetris, Snake, Mario gibi birçok insanın hayatında yer etmiş retro oyunları künefe, baklava, dolama ve Antep fıstığı gibi lezzetlerle eşleme fikri geleneksel olanla günceli bir araya getirdi.

Koleksiyon, dünyaca ünlü markaların da tercih ettiği en büyük NFT platformu ve yeni nesil dijital sanat galerisi OpenSea'de sergilendi. Çok yakında Beyzade Künefe ile sanal evren metaverse'te de bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyoruz."



"RESTORAN SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR"



Beyzade Künefe Ortağı Ercan Kılıç, hikayesi olan ve müşterileriyle güven ilişkisi kurabilmiş bir marka yaratmanın sektör dışındaki gelişmeleri de takip ederek mümkün olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "NFT koleksiyonları blokzinciri teknolojisinin ortaya çıkardığı trendlerden biri. Merkeziyetsiz bir gelecek vaat eden bu teknoloji, müşteri-restoran arasındaki güven ilişkisini geliştirecek fırsatlar da sunuyor.

Yeni ödeme alternatifleri, ürün ve hizmet kalitesinde daha çok şeffaflık, tedarik zinciri güvenliği, inovatif müşteri sadakati programları gibi birçok uygulamada kullanılabilecek bu teknolojiyi yakından izleyerek, lezzetlerimizi seven müşterilerimizi şaşırtmayı sürdüreceğiz."