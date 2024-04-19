Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? (2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları)

Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık alarak dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını sorguluyor. Geçtiğimiz yıl küçükbaş kurbanlık fiyatı 7 bin lira, büyükbaş ise 80 bin liradan alıcı bulabiliyordu. 2024 yılı kurbanlık fiyatlarının ise ne kadar olduğu yaklaşan bayram öncesi merak ediliyor. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? (2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları)

2024 kurbanlık fiyatları için araştırmalar başladı. Bu yıl 'nda kurbanlık almaya niyetlenen vatandaşlar, et fiyatlarına gelen zamların ardından kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. 2024 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir kesin açıklama yapılmazken, tahmini fiyatlar ise konuşulmaya başladı. Peki, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olur?

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILIN KURBANLIK FİYATLARI

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? (2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları) - 1

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLUR?

Et fiyatlarına son gelen yüzde 25'lik zam oranını katmadan, kurbanlık fiyatlarının 2024 yılında olması beklenen tahmini fiyatları şu şekildeydi;

Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,

Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,

Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,

Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.

Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.

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