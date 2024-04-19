Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? (2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları)

2024 kurbanlık fiyatları için araştırmalar başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda kurbanlık almaya niyetlenen vatandaşlar, et fiyatlarına gelen zamların ardından kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. 2024 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir kesin açıklama yapılmazken, tahmini fiyatlar ise konuşulmaya başladı. Peki, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olur?



2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?



2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.



Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILIN KURBANLIK FİYATLARI



Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.