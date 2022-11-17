Küresel B2B e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 18,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Dijitalleşen dünyada işletmeler süreçlerini teknolojiye uyumlu hale getirerek çeviklik ve esnekliklerini artırmayı hedefliyor. İşletmeden işletmeye (B2B) satış modelleri söz konusu olduğunda, alıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş hizmet platformları yaratmak, zaman ve maliyet avantajını beraberinde getiriyor. Kurdukları B2B e-ticaret portalıyla HoReCa kanalındaki işletmelerin ürünlerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayan AlyFoods’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağlar Aksu, işletmeden işletmeye satış süreçlerinin dijitalleşmesinin geleneksel süreçlerin yarattığı temel sorunları ortadan kaldırdığını belirtti.



“HORECA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERLE KURDUĞUMUZ İŞ AĞININ GÜVENİLİR VE SÜREKLİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”



Araştırmaların 2022-2027 döneminde B2B e-ticaret pazarının dünya genelinde her yıl %14 büyüyerek 18,7 milyar dolara ulaşacağını gösterdiğine dikkat çeken Çağlar Aksu, e-ticaret portallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“HoReCa kanalı olarak adlandırılan otel, restoran ve kafe sektöründeki işletmeler için tasarladığımız ürün tedariki platformuyla, Türkiye’nin her yerine ulaşabiliyoruz. AlyFoods olarak, üretim, satış ve stok dengesini etkin bir şekilde yönetmek, Türkiye pazarında güçlü pozisyonumuzu korumak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedeflere giden yolda HoReCa kanalındaki işletmelerle kurduğumuz iş ağının güvenilir ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Geçmişte B2B satış zinciri, ürün ve mal üreten üreticiler, bu ürün ve malları toplu olarak satın alan bayiler ve toptancılardan oluşurken, mevcut tüketiciler daha fazlasını bekliyor. Günümüzün B2B müşterileri daha hızlı teslimat, daha fazla ürün bilgisi ve daha geniş bir seçim bekliyor. B2B satış, aracıları ortadan kaldırarak ve müşteri sadakatini artırarak kâra büyük ölçüde katkı sağlıyor. AlyFoods’un sunduğu B2B işletme portalı, işletmecilere istedikleri adette ürünü tanımlanan özel indirimlerle aracısız ve komisyonsuz olarak satın alıp doğru paketleme ve taşıma koşullarında teslim almalarını sağlayarak sorunsuz bir satın alma deneyimi yaratıyor.”



“İŞLETMELERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN NELERİ FARKLI YAPABİLECEĞİMİZE ODAKLANIYORUZ”



İşletmelerin stok ve fiyat verilerine sürekli erişiminin olması ve günün herhangi bir saatinde sipariş verebilmesi gibi B2B e-ticaret portalının sağladığı temel faydaları artırmak üzere yeni projeler geliştirdiklerini ifade eden AlyFoods Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağlar Aksu, sistemin gelişmeye açık olduğunu belirtti ve geribildirimlerin kendileri için önemini şu sözlerle anlattı:

“B2B e-ticaret portalımızla devreye aldığımız kullanıcı dostu otomasyon sistemi, tedarik sürecinin doğruluk, hız, kalite ve maliyette büyük kazanımlar elde etmesini sağladı. Ürünlerimizin fabrikadaki üretim bandından çıkıp kolilenerek doğrudan işletmelere ulaşmasının getirdiği doğrudan iletişim, iş ortaklığı algısını yükselten bir anlayış yarattı. Kurduğumuz güçlü lojistik ağı sayesinde, bayi bulunmayan noktalar da dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerine teslimat yapabiliyoruz. Bu süreçlerin iyileştirilmesi için atabileceğimiz yeni adımlar üzerinde de sürekli çalışıyoruz. Geribildirimlere değer veriyor, işletmelerin beklentilerini karşılamak için neleri farklı yapabileceğimize odaklanıyoruz. Bu sayede ağımızı günden güne büyüterek B2B pazarında da yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz.”



SİPARİŞLER İŞLETMELERE ÜCRETSİZ TESLİM EDİLİYOR



Saha temsilcilerinin her müşteriyi bulundukları lokasyondan sipariş almak için ayrı ayrı ziyaret ettiği geleneksel süreçleri, B2B portalı sayesinde esnek ve 7/24 çalışan bir sipariş sistemine dönüştürmenin zaman ve maliyet avantajı yaratmasının yanı sıra müşteri sadakatini ve memnuniyetini de artırdığını ifade eden Çağlar Aksu, AlyFoods’un ürün bazında sağladığı kalite standardını tüm süreçlere yaymak için işbirliklerini güçlendirmek istediklerini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

“İster küçük bir kasabada ister büyük bir şehirde olsun, AlyFoods olarak HoReCa kanalında faaliyet gösteren işletmelere, B2B platformumuz aracılığıyla verdikleri siparişleri hızlı ve güvenli bir şekilde ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Koli bazlı indirim uygulaması sayesinde %20'ye varan şeffaf indirimlerle ve kullanıcı dostu bir dijital tedarik sistemiyle tanışmak isteyenler b2b.alyfoods.com adresindeki e-ticaret portalımıza vergi numarasıyla hemen giriş yapabiliyorlar.”