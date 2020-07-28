Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümünün geçici olarak açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "28.07.2020 saat 23:59’dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı – İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.

NTV Haber 28.07.2020 - 13:57 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 14:07

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda son 112 kilometre

Kuzey Marmara Otoyolu’nda son 112 kilometre

Son dakika haberi! 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı daha geçici olarak hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.

28.07.2020 saat 23:59’dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı – İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul ➡ Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara ➡ İstanbul istikametinde sağlanacaktır."

Bakan Karaismailoğlu açıklamasını bu görselle paylaştı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasını bu görselle paylaştı.

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