KYK borç faizleri silindi mi? (KYK borçlarında son durum)

KYK borç faizleri silindi mi? sorusunun yanıtı, burs ve kredi borçlarını ödemekte zorlanan kişiler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizleriyle ilgili müjdeli haberi duyurdu. İşte ayrıntılar.



KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?



KYK borç fazilerinin silindiğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı.



Bakan Kasapoğlu açıklamasında şunları söyledi;



"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek.



Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor."

ARTIK BORÇ ALINAN MİKTAR KADAR OLACAK



Bakan Kasapoğlu, artık öğrenim kredisi borcunun öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz başında bunun müjdesini verdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Genç odaklı siyasetin önemli bir mesajıydı bu. Kredi geri ödemelerine ilave edilen endeks tutarlarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler." diye konuştu.



27 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNDİ



Yapılan yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin omzundan almış olduk." ifadelerini kullandı.



Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmayla bu kişilerin taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarının bildirildiğini aktaran Kasapoğlu, "Kredi geri ödemelerini takip etmek isteyenler an itibarıyla E- Devlet’e girerek taksit tablolarına erişebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Gençlerin, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu bir devrimdir. Gençlerimize bu imkanların sağlanmasında en büyük desteği veren cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.