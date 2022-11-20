KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 e-Devlet GSB KYK burs başvuru sonuçları)

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. 2022-23 eğitim öğretim yılı kapsamında alınan KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 17 Kasım'da tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 e-Devlet GSB KYK burs başvuru sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu () burs ve kredi başvuruları 17 Kasım'da tamamlandı. Binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına destek sağlaması için yaptığı KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 15-17 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 e-Devlet GSB KYK burs başvuru sonuçları) - 1

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

KYK burs başvurusu, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’da sona erdi.

sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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