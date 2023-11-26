KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK burs ödeme tarihleri)

KYK burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hem eğitim hayatlarına katkı sağlaması hem de gündelik yaşantılarında öğrencilere destek olacak olan KYK burs ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2023-2024 KYK bursu ne zaman yatacak?



KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?



İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.

BURS ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK? Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler. 2024 KYK BURSU NE KADAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.