KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK burs ödeme tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin ne zaman yatacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve burs almak için bekleyen öğrenciler, burs ödemelerinin hangi ayda yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK burs ödeme tarihleri)

burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hem eğitim hayatlarına katkı sağlaması hem de gündelik yaşantılarında öğrencilere destek olacak olan KYK burs ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2023-2024 KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK burs ödeme tarihleri) - 1

ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.

Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...