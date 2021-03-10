Lego'dan pandemi rekoru

Ünlü oyuncak markası Lego'nun satışları ve kârı geçen sene pandemi ve uygulanan karantinaların etkisiyle rekor kırdı.

ntv.com.tr 10.03.2021 - 17:11

Lego'dan pandemi rekoru

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Lego, her yaştan tüketicinin corona virüs pandemisi süresince ikonik oyuncak tuğlalarına yönelmesiyle geçen yıl rekor satış ve kâr elde etti.

Danimarkalı oyuncak şirketi, net kârının yüzde 19 artarak 9.9 milyar krona (1.6 milyar dolar) yükseldiğini duyurdu.

Şirketin satışları da yüzde 13 artışla 43,7 milyar krona yükseldi.

The Guardian'ın haberine göre, CEO Niels B. Christiansen başkanlığındaki Lego, renkli yapı taşlarını dijitalleştirilmiş öğelerle birleştiren online platformlara ve ürünlere büyük yatırım yaptı.

Şirket, geçen yıl markalı fiziksel mağazalarını yaklaşık yüzde 25 artırarak global varlığını 678 mağazaya çıkardığını duyurdu.

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