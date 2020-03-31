Limon ihracatına yasak mı geliyor? (Salgın sonrası kilosu 20 TL'ye çıktı)

Corona virüs salgınıyla birlikte limon tüketimi artınca fiyatlara da zam geldi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, limona ihracat yasağı geleceğini açıkladı.

NTV Haber 31.03.2020 - 17:10

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İçerdiği C vitamininin yanı sıra yağ parçalama özelliği de olan ve salgın günlerinde talep edilen ürünlerin başında gelen limonun kilosu 20 liraya yükseldi.

Bunun üzerine Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de limona ihracat yasağı geleceğini açıkladı.

İhracatçı birlikleri tarafından üyelerine gönderilen mesajda;

"Covid-19 salgını nedeniyle, 2019 yılında limon rekoltesinin düşük olmasına bağlı olarak, limon ihracatının ağustos 2020 tarihine kadar ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar kapsamına alınacağı" belirtildi.

Mesajda, "Bu süreç içerisinde limon ihracatı için sağlık sertifikası düzenlenmesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

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