Limon ihracatına yasak mı geliyor? (Salgın sonrası kilosu 20 TL'ye çıktı)

İçerdiği C vitamininin yanı sıra yağ parçalama özelliği de olan ve salgın günlerinde talep edilen ürünlerin başında gelen limonun kilosu 20 liraya yükseldi.

Bunun üzerine Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de limona ihracat yasağı geleceğini açıkladı.

İhracatçı birlikleri tarafından üyelerine gönderilen mesajda;

"Covid-19 salgını nedeniyle, 2019 yılında limon rekoltesinin düşük olmasına bağlı olarak, limon ihracatının ağustos 2020 tarihine kadar ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar kapsamına alınacağı" belirtildi.

Mesajda, "Bu süreç içerisinde limon ihracatı için sağlık sertifikası düzenlenmesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.



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