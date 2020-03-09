Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Corona virüs nedeniyle dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de Orta Doğu'dan geldi. Lübnan, bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacağını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

NTV 09.03.2020 - 11:26 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:28

iStock-1023716106.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları

Lübnan, Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini ve temerrüde düştüğünü açıkladı.

Açıklama Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan geldi. 

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugün vadesi dolacak 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak olan Lübnan'ın nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.

PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR? (BİR GÜNDE YÜZDE 30 DÜŞTÜ)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...