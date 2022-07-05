Mars'tan yurt içinde parsiyel taşımacılık hizmeti

2021 yılını %110 büyüme ile kapatan ve başarılı bir sene geçiren Mars Logistics Yurt içi Dağıtım Kanalları, 2022 yılının ilk çeyreğini ise 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla %120 büyüme ile tamamladı.

Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics Yurt içi Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yortaç, "2022 yılının ilk çeyreğini, önceki senelerde de olduğu gibi tüm müşterilerimizin taleplerini eksiksiz, kaliteli ve iyi hizmet vererek tamamladık.

Kurulduğumuz günden beri sürdürdüğümüz büyümeyi, önümüzdeki günlerde başlayacağımız parsiyel taşımacılık hizmeti ile bir ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.



YENİ HİZMET: YURT İÇİNDE PARSİYEL TAŞIMACILIK

2022 yılının ikinci yarısında ticaret hacminin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Afyon’da bulunan transfer merkezlerinden parsiyel dağıtım hizmeti vermeye başlayacaklarını belirten Yortaç, “Müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yurt içinde parsiyel dağıtım hizmetimize de önümüzdeki günlerde başlayacağız.

Mars Logistics Yurt içi Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yortaç

Her gün İstanbul'dan düzenli hareket edecek hat araçlarımız ile transfer merkezlerimize müşterilerimizden parsiyel aldığımız ürünleri transfer merkezlerimize götürecek ve müşterilerimize teslimatlar yapacağız.



Operasyonun tamamı, sürecin her aşaması Mars tarafından opere edilecek. Ayrıca müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’de yeni depolar açarak iş hacmimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.



Yortaç, modüler mobilya, perakende ve yapı market, otomotiv yan sanayi, tekstil, beyaz eşya, elektronik, FMCG, inşaat, ambalaj, ısınma sistemleri gibi sektörlerde, 15 ilde spot müşteriler haricinde sözleşme imzaladıkları 100’den fazla müşteri ile çalıştıklarını belirterek, günde 800 sefer düzenlediklerini ifade etti.



Yurt içi dağıtımda en önemli noktanın ürünlerin zamanında müşteriden teslim alınması ve hasarsız teslim edilmesi olduğunu söyleyen Yortaç, iletişimin hızlı olmasının ve alternatif çözümler üretebilmenin öneminin de altını çizerek, “Her müşteriye, sektöre taşınacak ürüne göre farklı taşıma, ambalaj tipi ve operasyon süreci bulunuyor. Ürün veya aracın takip edilebilirliğini sağlamak, zamanında teslim almak ve hasarsız teslim etmek müşterilerimiz için en önemli nokta" dedi.



ÖZEL YAZILIM İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK



2022’nin ikinci yarısından itibaren geliştirdikleri yeni yazılım ile müşterilerine hizmet vereceklerini belirten Yortaç, "Yeni yazılımımız, başta parsiyel dağıtım olmak üzere, crossdock ve depolama operasyonlarımızın taleplerine hızlı cevap verebilecek özellikte ve esneklikte.



Geliştirdiğimiz ve yakında kullanmaya başlayacağımız yazılımda, müşterilerimizin gönderilerini takip edebilecekleri, kargo takip, sipariş ve raporlama yapabilecekleri portal bulunmakta. Müşterilerimiz, kendilerine özel tanımlanan portalları kullanarak sevk, talimat ve KPI performans raporlarına da ulaşabilecekler. Bu yazılım ile ayrıca sürücü ve kuryelerimiz mobil uygulamamızı kullanarak gönderilerin teslimatlarını çok daha rahat gerçekleştirebilecek" dedi.



Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım Kanalları, müşterilerine, crossdock hizmeti, ev teslimatı, lowbed taşıması, konteyner taşıması, milkrun operasyonları, müşteriye özel dedike araç, mikro dağıtım operasyonları ve müşteriye özel butik hizmetler sağlıyor.



Gebze, Eskişehir ve Afyon’da toplamda 36.000 metrekarelik alanda müşterilerine bayi ortak depolama, ev ve bayi teslimatı hizmetleri veren Mars Logistics, ayrıca bölgesel depo yönetimi, depolama, dağıtım ve sipariş takip sistemi sunuyor.