Mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, imalatta kapasite kullanım oranı martta 0,2 puan azalarak 74,7 seviyesine indi. Kapasite kullanımı 4 ay art arda gerilemiş oldu.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ, SON 2 YILIN ZİRVESİNDE



Aynı ay, reel kesim güven endeksi ise son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Reel kesim güveni 1,5 puan artarak 110,8 puana yükseldi. Endeks üzerinde, gelecek üç aya ilişkin üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı beklentileri artış yönünde etkili oldu.