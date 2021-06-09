MASAK'tan SBK Holding açıklaması

MASAK'tan yapılan açıklamada SBK Holding ile ilgili 5 Kasım 2020 tarihinde bir yazı hazırlandığı ancak bir rapor gönderilmediği vurgulandı.

Açıklamada, "O tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.

''RAPORLARIN ZIT OLDUĞU İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR''



Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ara raporun, 28 Aralık 2020'de, nihai raporun ise, 20 Ocak 2021'de soruşturma makamlarına gönderildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.